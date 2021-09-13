Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США. Глава государства назвал результат россиянина блестящим.

Путин отметил, что на пути к своему первому победному турниру серии Большого шлема Медведев проявил высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели. В финале против серба Новака Джоковича Даниил выступил уверенно, собранно, не оставив сопернику шанса.

- Так играют настоящие чемпионы! - говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, минувшей ночью Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира серии Большого шлема. В финале US Open он в трех сетах с одинаковым счетом 6:4 обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, который, в случае победы, мог стать обладателем Большого шлема по итогам нынешнего сезона.