Белорусский судья назначил четыре пенальти в матче Лиги чемпионов

"Севилья" и "Зальцбург" не выявили сильнейшего в стартовом матче Лиги чемпионов - 1:1. При этом уже в первом тайме белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти.

Первый из них состоялся на 13-й минуте. Игроки "Севильи" нарушили правила в штрафной, и судья указал на "точку". Вызвавшийся пробивать одиннадцатиметровый Карим Адейеми отличиться не смог. На 21-й минуте второй пенальти в ворота хозяев вызвался бить Лука Сучич. Он оказался удачливее своего партнера - 0:1.

На 37-й минуте Сучич имел шанс оформить дубль, но со второй попытки точно пробить с 11-метровой отметки не смог. Последний в первом тайме пенальти был назначен уже в ворота гостей. Иван Ракитич на 42-й минуте восстановил равновесие в счете.

После перерыва забитых мячей не было. На 50-й минуте Юссеф Эн-Несири был удален с поля за вторую желтую карточку, но "Зальцбург" не сумел воспользоваться численным преимуществом. Итог - ничья 1:1.