Черышев из-за травмы колена пропустит около месяца

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России по футболу Денис Черышев из-за травмы пропустит 3-4 недели.

Об этом во вторник сообщил Telegram-канал сборной России по футболу. "Черышев травмировал связку левого колена. Денис пропустит 3-4 недели. Желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Повреждение россиянин получил в матче четвертого тура чемпионата Испании против "Осасуны". Как ранее сообщила пресс-служба "Валенсии", у Черышева диагностировано растяжение медиальной боковой связки левого колена.

Сборная России проведет следующие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 8 и 11 октября против команд Словакии и Словении.