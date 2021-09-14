Дзюба остался в запасе в матче "Челси" - "Зенит"

"Зенит" и "Челси" назвали составы на стартовый матч группового раунда Лиги чемпионов. Артем Дзюба остался в запасе питерской команды.

Во вторник в 22:00 на стадионе "Стэмфорд Бридж" начнется матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором действующий победитель турнира "Челси" примет "Зенит".

Команды объявили стартовые составы на матч. У "Зенита" место в воротах займет Станислав Крицюк. В обороне сыграют Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий и Дмитрий Чистяков. В полузащите - Вендел, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Клаудиньо и Далер Кузяев. В линии атаки сыграют Малком и Сердар Азмун.

Артем Дзюба начнет матч на скамейке запасных.

Состав "Челси": Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Хаким Зиеш, Мэйсон Маунт, Ромелу Лукаку.