Фернандес: Переехав в Россию, я обрел Бога, поменял свою жизнь

Участник чемпионата мира-2018 защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. Футболист намерен сосредоточиться на выступлениях за клуб, с которым он связан контрактом до лета 2024 года.

Фернандеса можно смело назвать лучшим натурализованным игроком в истории нашей национальной команды. Когда летом 2016 года он получил гражданство РФ, стало ясно: за правый фланг защиты сборной можно больше не беспокоиться. За несколько лет в ЦСКА Марио зарекомендовал себя как большой профессионал. И это было удивительно, поскольку ранее в Бразилии он заработал репутацию человека, постоянно опаздывающего на тренировки и не слишком склонного к соблюдению режима.

- Переехав в Россию, я обрел Бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви. А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я поменялся, начал читать Библию. Я многое понял и от многого отказался, - признался как-то Фернандес в интервью "РГ".

По словам Марио, он уходит из сборной из-за участившихся травм. Фернандес не лукавит: в последнее время он частенько оказывается в лазарете. Защитник ЦСКА пропустил последние два матча национальной команды против Кипра и Мальты как раз из-за повреждения, которое он получил во встрече с Хорватией. По иронии судьбы, свой самый главный мяч за Россию Марио забил как раз в матче с хорватами на домашнем чемпионате мира. Наша команда тогда хоть и уступила, но дело было в четвертьфинале, который навсегда запомнится болельщикам. Как и игра Фернандеса.

- Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определенный план на будущее. Для меня было честью носить футболку сборной России, никогда этого не забуду, - приводит слова Фернандеса сайт РФС.