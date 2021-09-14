Фигуристам нужно подтвердить квоту на Игры

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Марк Кондратюк заменит чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева на турнире Nebelhorn Trophy. Важный турнир пройдет с 22 по 25 сентября в Германии. Там наши одиночники должны подтвердить право на три олимпийские лицензии.

На чемпионате мира в Стокгольме Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое места, вернув сборной максимальную квоту на крупнейших международных соревнованиях. То есть на ЧМ-2022 мы без вопросов можем заявить трех участников. Однако третью путевку в Пекин-2022 еще нужно подтвердить. Причем сделать это должен фигурист, не выступавший в Стокгольме. Планировалось, что на Nebelhorn Trophy отправится Алиев. Однако после контрольных прокатов сборной в Челябинске стало известно, что Дмитрий пропустит квалификационный старт, чтобы пройти медицинское обследование. А в наиболее оптимальной форме находится Кондратюк.