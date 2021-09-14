Олимпийская чемпионка Ласицкене получила высшую награду КБР

Чемпионка Олимпийских игра в Токио Мария Ласицкене 14 сентября получила из рук главы Кабардино-Балкарии высшую награду республики - орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Как сообщили в пресс-службе главы КБР, в дополнение к высокой награде спортсменка получила миллион рублей по распоряжению правительства региона.

- Вы все видели меня маленькой, я росла на ваших глазах, поэтому для меня особая честь получать эту награду. Я счастлива и горжусь нашей работой с Геннадием Гариковичем (тренером), 99 процентов этой медали - его работа. Я счастлива разделять эту радость с вами, спасибо за поддержку. В какой бы стране мы не были, мы всегда помним родину, всегда помним, кто с нами и кто за нас, - отметила на церемонии награждения Мария Ласицкене.

Также тренер спортсменки Геннадий Габрилян получил Благодарность Главы Кабардино-Балкарской Республики и 500 тысяч рублей.

После награждения Олимпийская чемпионка и ее тренер приняли участие в установке таблички с именем спортсменки на аллее славы в Нальчике.

7 августа 2021 года Ласицкене стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио с результатом 2,04 метра, взяв высоту со второй попытки.