Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд по числу сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

Во вторник стартовал групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА. В Швейцарии "Янг Бойз" принимает "Манчестер Юнайтед", в стартовом составе которого на поле вышел португальский новичок клуба Криштиану Роналду.

Этот матч стал для него 177-м в турнире - он повторил рекорд по числу игр, который принадлежал испанскому голкиперу Икеру Касильясу. У основного конкурента Роналду - Лионеля Месси - 149 игр, и он занимает четвертую строчку.

Роналду нынешним летом перешел в "Манчестер Юнайтед" из туринского "Ювентуса". Он уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 годы.