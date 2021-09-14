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14.09.2021 20:20
Рубрика: Спорт

Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Rui Vieira Фото: AP Photo/Rui Vieira
Фото: AP Photo/Rui Vieira

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд по числу сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед"

Во вторник стартовал групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА. В Швейцарии "Янг Бойз" принимает "Манчестер Юнайтед", в стартовом составе которого на поле вышел португальский новичок клуба Криштиану Роналду.

Этот матч стал для него 177-м в турнире - он повторил рекорд по числу игр, который принадлежал испанскому голкиперу Икеру Касильясу. У основного конкурента Роналду - Лионеля Месси - 149 игр, и он занимает четвертую строчку.

Роналду нынешним летом перешел в "Манчестер Юнайтед" из туринского "Ювентуса". Он уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 годы.

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