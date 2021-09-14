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14.09.2021 20:36
Рубрика: Спорт

Роналду забил в первом же матче Лиги чемпионов за "Манчестер Юнайтед"

Текст: Максим Домчев
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отличился в первом же матче Лиги чемпионов за новый клуб.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Швейцарии в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов "Янг Бойз" принимает "Манчестер Юнайтед". Английский клуб открыл счет уже на 14-й минуте встречи.

Фото: AP Photo/Rui Vieira
Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов

После передачи Бруну Фернандеша точный удар нанес Криштиану Роналду. Это его 135-й забитый мяч в Лиге чемпионов. Первый из них был забит в 2009 году и тогда португалец также выступал за "МЮ".

В минувшие выходные Роналду оформил дубль в дебютной встрече за клуб в чемпионате Англии.

Матч против "Янг Бойз" для португальца - 177-й в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд голкипера "Реала" Икера Касильяса.

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