Роналду забил в первом же матче Лиги чемпионов за "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отличился в первом же матче Лиги чемпионов за новый клуб.

В Швейцарии в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов "Янг Бойз" принимает "Манчестер Юнайтед". Английский клуб открыл счет уже на 14-й минуте встречи.

После передачи Бруну Фернандеша точный удар нанес Криштиану Роналду. Это его 135-й забитый мяч в Лиге чемпионов. Первый из них был забит в 2009 году и тогда португалец также выступал за "МЮ".

В минувшие выходные Роналду оформил дубль в дебютной встрече за клуб в чемпионате Англии.

Матч против "Янг Бойз" для португальца - 177-й в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд голкипера "Реала" Икера Касильяса.