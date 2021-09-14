Россияне - в финале шахматной онлайн-Олимпиады

Сборная России продолжила победную серию и одержала верх над командой Китая в полуфинале шахматной онлайн-Олимпиады.

Первый матч россияне выиграли со счетом 3,5:2,5. Александра Костенюк и Андрей Есипенко принесли по очку, Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Александра Горячкина сыграли вничью, а Полина Шувалова потерпела поражение.

Счет второй встречи - 4:2 в пользу наших гроссмейстеров. Победили Дубов, Костенюк и Есипенко, вничью свои партии завершили Лея Гарифуллина и Артемьев, Горячкина уступила.

Финал турнира состоится сегодня. Сборная России ждет сильнейшую команду в матче между Индией и США. Кстати, в Ясной Поляне прошел первый в истории международный турнир в честь великого русского писателя Льва Толстого. Победителем стал Аниш Гири из Нидерландов.