Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему легкоатлетическому сообществу", - говорится в сообщении.

Соболезнования о кончине Седых выразил и первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка. "Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка в своем микроблоге в Twitter.

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021

Юрий Седых завоевал золотые медали на Олимпиадах 1976 и 1980 годов. А на Играх 1988 года он стал бронзовым призером. Седых также является чемпионом мира (1991) и трехкратным чемпионом Европы (1978, 1982, 1986).

В 1986 году спортсмен установил мировой рекорд в метании молота, 86,74 метра, который до настоящего времени никто не смог превзойти.

В начале 1990-х годов Юрий Седых завершил спортивную карьеру, переехал в Париж, где работал учителем физкультуры в образовательных учреждениях.