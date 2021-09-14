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14.09.2021 14:18
Рубрика: Спорт

Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Текст: Максим Домчев
Легендарный советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых скончался на 67-м году жизни. Его мировой рекорд, установленный в 1986 году, не побит до сих пор. Причиной смерти послужил сердечный приступ, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
Юрий Седых. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Юрий Седых. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Юрий Седых. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, близким и всему легкоатлетическому сообществу", - говорится в сообщении.

Соболезнования о кончине Седых выразил и первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка. "Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - написал Бубка в своем микроблоге в Twitter.

Юрий Седых завоевал золотые медали на Олимпиадах 1976 и 1980 годов. А на Играх 1988 года он стал бронзовым призером. Седых также является чемпионом мира (1991) и трехкратным чемпионом Европы (1978, 1982, 1986).

В 1986 году спортсмен установил мировой рекорд в метании молота, 86,74 метра, который до настоящего времени никто не смог превзойти.

В начале 1990-х годов Юрий Седых завершил спортивную карьеру, переехал в Париж, где работал учителем физкультуры в образовательных учреждениях.

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