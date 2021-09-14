Василий Конов стал гендиректором агентства спортивной информации "Матч+"

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Василий Конов назначен генеральным директором нового спортивного информационного агентства "Матч+", сообщает ТАСС. Этот проект создан "Газпром-медиа" на базе "Матч ТВ". Главным редактором агентства будет Евгений Слюсаренко. Ранее он работал главным редактором портала "Чемпионат".

У Василия Конова и Евгения Слюсаренко большой опыт работы в спортивной журналистике. Оба являются активными членами исполкома Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР), не раз успешно участвовали в творческом конкурсе "Энергия побед", проводимом "Газпромом", Олимпийским комитетом России и ФСЖР.