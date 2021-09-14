Витория ответил на слова о легких предсезонных сборах "Спартака"

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал слова о том, что у его команды была легкая предсезонная подготовка.

В среду в 17:30 московский "Спартак" проведет стартовый матч группового раунда Лиги Европы против "Легии". Накануне матча главный тренер красно-белых Руй Витория ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Витория прокомментировал информацию о том, что предсезонная подготовка команды под его руководством была "легкой".

"Мы сейчас говорим о Лиге Европы, мы не можем обсуждать предсезонную подготовку. Если игроки говорят, что она была легкой - она им понравились. В чем вообще вопрос? Я не хочу обсуждать слухи. Если хотите поговорить со мной о тренере, ответственном за физику или технику, давайте запланируем встречу и все обсудим. Почему мы перед Лигой Европы говорим о предсезонке?" - возмутился тренер, добавив, что он выиграл 11 титулов, 3 чемпионства в двух странах и был в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Витория добавил, что его команда готова к турниру, его тренерский штаб хорошо изучил "Легию", отметив движение игроков и хорошие игровые идеи.

"У нас достаточно амбиций в этом турнире, завтра нам нужна только победа. Думаем ли мы о третьем месте в группе? Это математика. У нас четыре сильные команды в группе, каждая игра для нас - финал. Шесть финалов - так я вижу наш расклад в группе: готовимся к каждому сопернику, а затем думаем о следующей игре", - приводит слова Витории "Матч ТВ".