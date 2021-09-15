"Барселона" крупно проиграла "Баварии", не нанеся ни одного удара в створ ворот

"Барселона" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграла на своем поле "Баварии" - 0:3. Каталонцы за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Каталонцы принимали "Баварию" на старте группового турнира Лиги чемпионов. Лишившаяся Лионел Месси и Антуана Гризманна команда Рональда Кумана не смогла оказать достойного сопротивления и была разгромлена.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте встречи. Отличился ветеран "Баварии" Томас Мюллер. Для него это уже седьмой гол в карьере в ворота "Барселоны".

Во втором тайме пришло время Роберта Левандовского. Польский нападающий на 56-й минуте оказался первым на добивании, а в концовке встречи довел дело до разгрома.

В других матчах киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" - 0:0. С таким же счетом закончилась встреча "Лилля" и "Вольфсбурга"