Карякин обыграл Непомнящего в Ставангере

Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил соотечественника Яна Непомнящего в шестом туре супертурнира в норвежском Ставангере.

Классическая партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась вничью. Но он взял верх в армагеддоне. Тем не менее Сергей, блиставший в Ставангере в 2013 и 2014 годах, сейчас идет четвертым в турнирной таблице с 8,5 очка. Лидирует венгр Рихард Раппорт (12,5 очка), на втором и третьих местах - Непомнящий (9,5) и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (9).

Между тем вчера уже после подписания номера "РГ" в печать прошли полуфиналы второй шахматной онлайн-Олимпиады. Сборная России встречалась с командой Китая. Накануне в четвертьфинале наши гроссмейстеры обыграли соперников из Венгрии. Напомним, что на групповом этапе россияне также не потерпели ни одного поражения.