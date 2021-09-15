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15.09.2021 00:21
Рубрика: Спорт

Миранчук помог "Аталанте" сыграть вничью с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Голевая передача полузащитника сборной России Алексея Миранчука принесла "Аталанте" ничью в матче первого тура Лиги чемпионов против "Вильярреала". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
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Поражение "Манчестер Юнайтед" от "Янг Бойз" в первом матче в этой группе добавило интриги. Во втором поединке "Вильярреал" Унаи Эмери принимал на домашней арене "Аталанту". Россиянин Алексей Миранчук не попал в стартовый состав.

Гости сумели открыть счет уже на шестой минуте встреч. Отличился полузащитник Ремо Фройлер. Удержать минимальное преимущество до перерыва "Аталанте" не удалось. На 39-й минуте Ману Тригерос поразил ворота итальянского клуба.

На 73-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара Арно Груневелда. Тренерский штаб "Аталанты" отреагировал на это появлением на поле Миранчука, который на 83-й минуте нашел передачей Робина Гозенса, чей удар оказался неберущимся. Ничья - 2:2.

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