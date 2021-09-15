Один из самых известных клубов мира проведет первый матч в Лиге чемпионов за семь лет

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся сразу два суперматча: в Италии "Интер" примет "Реал", а "Милан" отправится на выезд к "Ливерпулю". Встречи пройдут в рамках квартетов "D" и "B" соответственно.

Семь лет - именно столько времени прошло с момента последнего выступления "Милана" в главном еврокубковом турнире. Сколько с тех пор тренеров поменялось у "красно-черных", сколько денег было потрачено на покупку новичков, многие из которых не соответствовали уровню клуба, - не счесть.

Когда в 2019 году боссы миланцев назначили главным тренером Стефано Пиоли, большинство болельщиков недоумевали: а чем этот специалист лучше того же Дженнаро Гаттузо или Винченцо Монтеллы? Однако время показало, что руководство "россонери" не ошиблось. По итогам прошлого сезона команда Пиоли финишировала второй и завоевала прямую путевку в Лигу чемпионов. Большое достижение, особенно с учетом постоянных травм лидеров. В частности, Златана Ибрагимовича.

Наряду с Пиоли именно шведский нападающий является одним из виновников последних успехов "Милана". Порой возникает ощущение, что Златан с годами становится только лучше. После четырех месяцев отсутствия из-за тяжелой травмы колена Ибрагимович вернулся в строй и в первом же матче забил в ворота "Лацио" - 2:0. А ведь в октябре форварду стукнет 40.

- Златан долго не играл, так что я рад, что ему удалось сразу же забить. Он станет еще сильнее в следующих встречах. У него внутри есть огонь. Это видно по тому, как он сражается на тренировках и в матчах. Когда ты так работаешь, то не ощущаешь свой возраст, - считает Пиоли.

"Россонери" отправится в гости к "Ливерпулю". Команды провели между собой лишь две встречи, и обе - в финале Лиги чемпионов

Противостоять "Милану" будет одна из самых ярких команд Англии и Европы - "Ливерпуль". После относительно неудачного прошлого сезона "красные" потихоньку возвращаются на прежний уровень. Команда Юргена Клоппа набрала десять очков из 12 возможных в стартовых четырех турах Премьер-лиги. Блистает Мохаммед Салах, хороши Роберто Фирмино и Садио Мане. Все как в 2019-м, когда клубу удалось завоевать Лигу чемпионов, а затем и Суперкубок УЕФА.

- Парни голодны до побед. Другой вопрос, что в нашей группе сплошь амбициозные соперники - "Атлетико", "Порту" и "Милан". Но у нас есть свои цели. Мы проделали огромную работу для выхода в основную сетку и хотим бороться до последнего, - отметил Клопп.

Дуэль "Ливерпуля" и "Милана" - знаковая для Лиги чемпионов. Забавно, но пути этих клубов ранее пересекались дважды и оба раза в финале главного еврокубкого турнира. Одна из этих встреч навсегда войдет в историю футбола. Речь о поединке в Стамбуле в 2005 году, когда английская команда отыгралась с 0:3 и победила в серии пенальти. Реванш "красно-черные" взяли спустя два года в Афинах, одолев "красных" с минимальным преимуществом - 2:1.

В отличие от "Ливерпуля" с "Миланом" у "Реала" с "Интером" богатая история противостояний: они провели между собой аж 20 встреч, 11 из которых - в рамках Лиги чемпионов. Последние две игры между этими командами состоялись в прошлом году также на групповой стадии Лиги. Тогда мадридский клуб добился двух побед (3:2, 2:0), вышел в плей-офф.

С той поры как у "Реала", так и у "Интера" сменились тренеры: испанский клуб вернул Карло Анчелотти, а "нерадзурри" возглавил Симоне Индзаги. К слову, это еще одна интрига предстоящего матча.

Где будем смотреть

15 сентября, среда, "Матч ТВ"

16.55. Лига Европы. "Спартак" (Россия) - "Легия" (Польша). Прямая трансляция.

19.45. Лига чемпионов. "Шериф" (Молдавия) - "Шахтер" (Украина). Прямая трансляция.

21.45. Лига чемпионов. "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

19.45. Лига чемпионов. "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" Дортмунд (Германия). Прямая трансляция.

21.45. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Лейпциг" (Германия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.45. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.45. Лига чемпионов. "Брюгге" (Бельгия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Прямая трансляция.

Тем временем

Сегодня вечером в групповой стадии Лиги Европы дебютирует "Спартак": москвичи примут в Тушине польскую "Легию", с которой у болельщиков "красно-белых" связаны не самые приятные воспоминания. Именно эта команда сенсационно выбила спартаковцев в квалификации Лиги Европы в сезоне 2011/12, обыграв соперника на выезде со счетом 3:2. Сумеет ли наш клуб взять своеобразный реванш - сказать сложно. Напоследок добавим, что второй представитель Премьер-лиги "Локомотив" стартует в Лиге Европы завтра домашней встречей с одним из лидеров французского первенства "Марселем".

467 миллионов евро составляет суммарная трансферная стоимость всех футболистов "Милана"