Наши прыгуны на лыжах с трамплина собрали полный комплект медалей

В соревнованиях в городе Чайковский Пермского края приняло участие порядка 100 спортсменов 14 национальных сборных из Норвегии, Финляндии, Эстонии, Польши, Италии, Канады, Китая, Казахстана, Чехии, Румынии, Японии, Словении, США и России. Комплекс "Снежинка", который считается одним из лучших в мире, принимал летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в пятый раз.

Евгений Плехов и Роман Керов (тренеры мужской и женской сборной России) могут быть более чем довольны своими подопечными - в соревнованиях смешанных команд сборная России завоевала бронзу, пропустив вперед только фаворитов из Норвегии и Словении. Евгений Климов, Софья Тихонова, Ирина Аввакумова и Михаил Назаров выступили стабильно и очень уверенно, показав красивые и далекие прыжки в обеих попытках.

В индивидуальных мужских соревнованиях пермяк Евгений Климов завоевал серебряную медаль, разделив подиум с норвежцами Хальвором Эгнером Гранерудом, обладателем Кубка мира, и олимпийским чемпионом Юханом Андре Форфангом.

Москвичка Ирина Аввакумова одержала уверенную победу в финальный день соревнований, поднявшись на высшую ступень пьедестала впервые с 2014 года, второй стала лидер общего зачета Гран-при Урша Богатай из Словении, третьей призерка чемпионата мира, норвежка, Силье Опсет.

Отметим, что российские организаторы во второй раз за этот год "спасли" FIS - Международную лыжную федерацию. Из запланированных 24 стартов Кубка мира из-за коронавируса было проведено только около половины. В марте Чайковский уже принимал отмененный старт женских команд. Сейчас, в сентябре, организаторы из Пермского края приняли два женских старта Гран-при (от одного из них отказались в Казахстане). Из-за этого количественно девушек приехало больше, чем мужчин (почти 60), а сборная России выступила по расширенной квоте.

Вновь летающие лыжницы соберутся в России в марте 2022 года, Свердловская область и Пермский край примут в третий раз финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, которые объединены в русский тур "Синяя птица".