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15.09.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Роналду отличился в матче против "Янг Бойз" и установил очередной рекорд

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 210(8561)
Накануне в Европе состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Манчестер Юнайтед" отправился в гости в Швейцарию к "Янг Бойз". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" не ради ностальгии. Его главная цель - во второй раз завоевать Лигу чемпионов с "красными дьяволами". Фото: Reuters Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" не ради ностальгии. Его главная цель - во второй раз завоевать Лигу чемпионов с "красными дьяволами". Фото: Reuters
Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" не ради ностальгии. Его главная цель - во второй раз завоевать Лигу чемпионов с "красными дьяволами". Фото: Reuters

Немножко неожиданно для себя "МЮ" стал главным ньюсмейкером конца летнего трансферного окна. Еще пару месяцев назад никто и представить не мог, что Криштиану Роналду осенью вернется на "Олд Траффорд", где он, собственно, стал в свое время мировой звездой.

Фото: AP Photo/Rui Vieira
Роналду повторил рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов

Впрочем, далеко не все эксперты были в восторге от решения "Юнайтед" подписать контракт с португальцем. Некоторые сетовали на возраст, другие - на некий эгоизм Криштиану, из-за которого остальным его партнерам сложно раскрыться. Однако стоило Роналду впервые выйти на поле в футболке "красных дьяволов" на прошлых выходных в матче с "Ньюкаслом" (4:1), как стало ясно: он все еще жаждет побед и по-прежнему является одним из лучших форвардов мира. Португалец оформил дубль, в очередной раз заставив критиков приумолкнуть.

К слову, перед выездом в Швейцарию Сульшер отметил, что может и не выпустить Роналду в старте. Однако португалец не только появился на поле с первых минут, но и забил очередной свой гол. "Янг Бойз" стала 36-й командой в Лиге чемпионов, ворота которой поразил Криштиану. По этому показателю форвард "МЮ" догнал Лионеля Месси. Кроме того, Роналду сравнялся по количеству матчей в главном еврокубке с экс-голкипером мадридского "Реала" Икером Касильясом (177).

К сожалению для болельщиков "МЮ", гола Роналду оказалось мало даже для ничьей. Оставшись в меньшинстве после удаления Аарона Уан-Биссаки, гости дважды пропустили во втором тайме, причем решающий мяч был забит в компенсированное время. В параллельном матче "Севилья" разошлась миром с австрийским "Зальцбургом" (1:1).

Ну а сегодня в рамках ЛЧ состоятся сразу два суперматча: в Италии "Интер" примет "Реал", а "Милан" отправится на выезд к "Ливерпулю". Встречи пройдут в рамках квартетов "D" и "B" соответственно.

Криштиану забил 36-й команде в Лиге чемпионов и обогнал по этому показателю Лионеля Месси 

Семь лет - именно столько времени прошло с момента последнего выступления "Милана" в главном еврокубковом турнире. Сколько с тех пор тренеров поменялось у "красно-черных", сколько денег было потрачено на покупку новичков, многие из которых не соответствовали уровню клуба, - не счесть.

Когда в 2019 году боссы миланцев назначили главным тренером Стефано Пиоли, большинство болельщиков недоумевали: а чем этот специалист лучше того же Дженнаро Гаттузо или Винченцо Монтеллы? Однако время показало, что руководство "россонери" не ошиблось. По итогам прошлого сезона команда Пиоли финишировала второй и завоевала прямую путевку в Лигу чемпионов.

135 мячей забил Криштиану Роналду в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира

В отличие от "Ливерпуля" с "Миланом", у "Реала" с "Интером" богатая история противостояний: они провели между собой аж 20 встреч, 11 из которых - в рамках Лиги чемпионов. Последние две игры между этими командами состоялись в прошлом году, также на групповой стадии ЛЧ. Тогда мадридский клуб добился двух побед (3:2, 2:0), вышел в плей-офф, а "сине-черные" стали четвертыми.

Где будем смотреть

15 сентября, среда, "Матч ТВ"

16.55. Лига Европы. "Спартак" (Россия) - "Легия" (Польша). Прямая трансляция.

19.45. Лига чемпионов. "Шериф" (Молдавия) - "Шахтер" (Украина). Прямая трансляция.

21.45. Лига чемпионов. "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

19.45. Лига чемпионов. "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" Дортмунд (Германия). Прямая трансляция.

21.45. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Лейпциг" (Германия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.45. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.45. Лига чемпионов. "Брюгге" (Бельгия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Прямая трансляция.

Тем временем

Сегодня вечером в групповой стадии Лиги Европы дебютирует "Спартак": москвичи примут в Тушине польскую "Легию", с которой у болельщиков "красно-белых" связаны не самые приятные воспоминания. Именно эта команда сенсационно выбила спартаковцев в квалификации Лиги Европы в сезоне 2011/12, обыграв соперника на выезде со счетом 3:2. Сумеет ли наш клуб взять своеобразный реванш - сказать сложно. Напоследок добавим, что второй представитель Премьер-лиги "Локомотив" стартует в Лиге Европы завтра домашней встречей с одним из лидеров французского первенства "Марселем".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Криштиану Роналду