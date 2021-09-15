Россия победила США в финале шахматной онлайн-олимпиады

В финале второй шахматной онлайн-олимпиады сборная России обыграла команду США. Обе матчевые встречи закончились с одинаковым счетом 3,5:2,5 в пользу наших гроссмейстеров. Они и были фаворитами. А как иначе, если россияне - действующие победители турнира и защищали титул.

В прошлом году сборная России уверенно победила команду Индии. Первая матчевая встреча, напомним, завершилась со счетом 3:3, а во второй россияне были сильнее - 4,5:1,5. Правда, в итоге на распределение медалей повлияла техника. Соперники подали апелляцию, сославшись на то, что в двух партиях к поражениям индийских шахматистов привели проблемы соединения с интернет-платформой, на которой проводились соревнования. Поэтому Международная федерация шахмат (ФИДЕ) приняла решение вручить два комплекта золотых медалей.

То, что титул 2020 года был абсолютно заслуженным, россияне подтвердили и в нынешнем розыгрыше, пройдя весь турнир без единого поражения - как на групповом этапе элитного дивизиона (девять побед), так и в плей-офф. В четвертьфинале сборная России обыграла венгров (оба матча завершились со счетом 3,5:2,5 в нашу пользу), а в полуфинале взяла верх над одним из рейтинг-фаворитов онлайн-олимпиады ФИДЕ сборной Китая (результат 3,5:2,5 и 4:2).

Сборная США в своем полуфинале одолела как раз команду Индии. Американцы уступили в первом матче 2:4, но затем дважды выиграли со счетом 4:2 и 4,5:1,5.

Оба финалиста проделали большой путь. Вторая онлайн-олимпиада ФИДЕ началась 20 августа на ведущей игровой платформе Chess.com. На старт вышли 153 страны. В составе каждой команды - 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трех женщин, двух юниоров и двух юниорок. Отборочные соревнования проводились до 10 сентября. Команда России вступила в борьбу в основном дивизионе 8 сентября.