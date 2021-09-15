Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на ЧМ

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Узбекистана во втором матче чемпионата мира, который проходит в Литве.

На 10-й минуте встречи Робиньо вывел россиян вперед, а спустя минуту Артем Ниязов сделал счет 2:0. Но соперник не сдался и после точных ударов Даврона Чориева и Машраба Адилова восстановил равенство.

Судьба матча решилась на 35-й минуте. Ниязов сначала вывел россиян вперед, а затем поставил победную точку, оформив хет-трик - 4:2.

Это вторая победа сборной России. В первом туре группового турнира была разгромлена команда Египта - 9:0.

В заключительном туре россияне встретятся с Гватемалой и для выхода из группы достаточно не проиграть с разницей более семи мячей.

Всего в чемпионате мира принимают участие 24 сборные. На первом этапе они разделены на 6 групп. По две лучшие команды выходят в плей-офф, еще 4 участника 1/8 финала определятся среди третьих мест.