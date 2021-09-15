Сборная России в Литве бьется за награды ЧМ-2021

На чемпионате мира в Литве Россия проведет второй матч группового раунда против Узбекистана. В первой игре наша команда разгромила египтян - 9:0.

Пока наша команда на мировом первенстве только забивает, а в свои ворота россияне не пропустили ни одного мяча. Фото: РИА Новости

Мировые чемпионаты по мини-футболу проводятся раз в четыре года, но из-за пандемии перерыв между прошлым турниром в Колумбии и нынешними соревнованиями в Прибалтике получился пятилетним.

В борьбу вступили 24 команды. Помимо Египта и Узбекистана в соперниках у сборной России по группе "В" еще и Гватемала. Наша игра с этой командой пройдет 18 сентября. Вот кто выступает в других квартетах: "А" - Литва, Казахстан, Венесуэла, Коста-Рика; "С" - Португалия, Марокко, Таиланд, Соломоновы Острова; "D" - Бразилия, Чехия, Панама, Вьетнам; "Е" - Испания, Ангола, Парагвай, Япония; "F" - Аргентина, США, Сербия, Иран.

В плей-офф выйдут команды, занявшие в своих четверках первые и вторые места, а также еще четыре сборные, которые окажутся на третьих позициях в группах.

Сборная России: вратари - Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер (оба - КПРФ, Москва), Дмитрий Путилов ("Синара", Екатеринбург); полевые игроки - Сергей Абрамов ("Синара"), Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов (все - "Тюмень"), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов (оба - "Газпром-Югра", Югорск), Иван Чишкала, Ромуло, Робиньо (все - "Бенфика", Португалия), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба - КПРФ), Руслан Кудзиев ("Норильский никель", Норильск), Эдер Лима ("Коринтианс", Бразилия). Главный тренер - Сергей Скорович.

Российские бразильцы Робиньо и Эдер Лима отыграли в Югорске более десяти сезонов каждый

В команде три натурализованных бразильца. Что касается 38-летнего Робиньо, то он уже давно совсем свой человек - десяток сезонов (2006-2016) отыграл за "Газпром-Югру". Эдер Лима чуть-чуть моложе, и у него за спиной 11 лет в югорском коллективе.

Где будем смотреть

15 сентября, среда, "Матч! Страна"

19.55 Россия - Узбекистан. Прямая трансляция.