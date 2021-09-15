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15.09.2021 01:08
Рубрика: Спорт

Семак прокомментировал решение игроков "Зенита" преклонить колено

Текст: Максим Домчев
Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о решении легионеров команды преклонить колено перед началом матча Лиги чемпионов против "Челси".

Фото: Getty Images
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Перед стартовым свистком матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Челси" и "Зенитом" игроки лондонского клуба приняли участие в акции в поддержку Black Lives Matter и преклонили колено. К ним присоединились все легионеры российского клуба за исключением украинца Ярослава Ракицкого.

После матча, завершившегося победой "Челси" со счетом 1:0, у наставника "Зенита" поинтересовались его отношением к тому, что ряд игроков все же поддержал движение BLM.

"Как отношусь к тому, что легионеры встали на колено? Это личное право каждого человека. Мое мнение другое. Я уважаю права абсолютно всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом", - приводит слова Семака "Чемпионат".

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