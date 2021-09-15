Новости

Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 21:52
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 21:40
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 21:18
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 21:16
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 20:59
Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца 20:53
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах 20:48
Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 20:28
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 20:07
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 19:58
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 19:55
Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год 19:46
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться 19:42
Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными 19:22
Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном 19:13
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн" 19:06
Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
В ООН предсказали рекордный за 50 лет рост мировой экономики 18:36
В Беларуси заявили об эффективности "Спутника V" 18:32
Курс евро обновил летний минимум 18:07
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов 17:59
ФАС и ФНС проверят цены на стройматериалы 17:29
Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
15.09.2021 20:59
Рубрика: Спорт

Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что его футболисты сделали все для победы, но уступили, пропустив гол в конце встречи. Напомним, во вторник московский "Спартак" в первом туре группового раунда Лиги Европы на своем поле проиграл польской "Легии" со счетом 0:1.

Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии"

"Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли. Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У "Легии" было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне - это про детали, они решают все", - приводит его слова "Матч ТВ".

Португалец отметил, что в начале встречи у его команды были скорость и мобильность. После перерыва были внесены коррективы в игру, появились на поле Александр Соболев и Зелимхан Бакаев.

Наставник "Спартака" поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что понимает их реакцию на такой результат.

"Мы сами сильно разочарованы", - сказал он.

Спорт Футбол Лига Европы Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Лига Европы 2021/2022