Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы

Главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что его футболисты сделали все для победы, но уступили, пропустив гол в конце встречи. Напомним, во вторник московский "Спартак" в первом туре группового раунда Лиги Европы на своем поле проиграл польской "Легии" со счетом 0:1.

"Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли. Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У "Легии" было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне - это про детали, они решают все", - приводит его слова "Матч ТВ".

Португалец отметил, что в начале встречи у его команды были скорость и мобильность. После перерыва были внесены коррективы в игру, появились на поле Александр Соболев и Зелимхан Бакаев.

Наставник "Спартака" поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что понимает их реакцию на такой результат.

"Мы сами сильно разочарованы", - сказал он.