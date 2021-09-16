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16.09.2021 14:34
Рубрика: Спорт

Почему мужской сборной России по баскетболу нужна перезагрузка

Текст: Илья Трисвятский
Недавно президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко объявил о том, что нашу мужскую сборную ждет тотальная перезагрузка, у команды будут новый тренерский штаб и генеральный менеджер. В преддверии старта клубного сезона объясняем, зачем национальной дружине понадобились кардинальные изменения.

Сергей Базаревич проработал на посту главного тренера шесть лет, заступив на этот пост вскоре после нашей неудачи на чемпионате Европы 2015 года. И уже на Евробаскете-2017 сборная выступила блестяще, добравшись до полуфинала. Тогда под знамена команды удалось собрать всех сильнейших на тот момент игроков, включая атакующего защитника, признанного бомбардира Алексея Шведа. На чемпионате мира 2019 в Китае сборная в условиях недокомплекта игроков, прежде всего из-за травм, смогла оказаться в числе 12 сильнейших участников. И это хороший результат!

Фото: Федерация баскетбола Сербии
Умер бывший тренер баскетбольного ЦСКА Душан Ивкович

В баскетбол играют более чем в двухстах странах мира, это один из самых популярных видов спорта, конкуренция здесь высочайшая, сильные команды есть на всех континентах. Для сравнения, игроки сборной России по футболу, пробившейся в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, получили звания заслуженных мастеров спорта. Баскетболисты в итоговой табели о рангах чуть ниже, но тоже в числе лучших сборных планеты.

Последним турниром при Базаревиче стала квалификация на Олимпиаду. Увы, в Токио команда не пробилась. Но не попали в Японию и такие сильные команды признанных баскетбольных стран, как Сербия, Литва, Хорватия, Турция, Бразилия. Причем сербам, литовцам и хорватам не помогло даже то, что они были хозяевами отборочных турниров.

России на олимпийскую квалификацию не удалось собрать оптимального состава. Помимо травм, были и слабо мотивированные отказы. Еще не известно, как сыграли бы россияне в Хорватии, будь в команде, например, все тот же Алексей Швед. Все чаще происходит такое, что отдельные баскетболисты особенно не заинтересованы в выступлениях за сборную, больше думают о клубных интересах, или о личных, предпочитая сэкономить свои силы за счет неприезда в расположение сборной.

У РФБ юридически нет рычагов влияния на настроения игроков, заставить выступать за сборную не получается. Да и нужны ли в команде те, кто сам не горит желанием ей помочь? Вот в Литве, к примеру, сыграть за сборную - дело чести для любого баскетболиста. Наверное, у нас нужно сделать так, чтобы сами клубы старались идти навстречу федерации в вопросах делегирования игроков в сборную.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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В процессе подготовки к олимпийскому отбору руководство РФБ и национальной команды делали все возможное, чтобы добиться положительного спортивного результата. Наше отсутствие в Токио - это следствие объективных причин. А относительно женской сборной ее невыход на летние Игры в большей степени досадная случайность, отбор шел еще по результатам чемпионата Европы 2019 года. На континентальном первенстве 2021 россиянки свою задачу выполнили, квалифицировавшись на чемпионат мира. Да и вообще, у женской сборной нет таких кадровых проблем, как у мужской. Трудно припомнить отказы игроков при вызове в национальную команду.

Грядущая перезагрузка мужской сборной будет направлена, прежде всего, на изменение философии игроков и руководителей их клубов, которые должны понимать, что участие в национальной команде - это большая честь, а не какая-то обременительная обязанность. Заметим, что в тех случаях, когда сборная играет квалификационные турниры в разгар клубного сезона, наиболее загруженные баскетболисты даже и не вызываются, федерация понимает проблемы клубов.

К тому же из-за никак не прекращающегося конфликта интересов Международной федерации баскетбола (ФИБА) и коммерческой структуры, организующей чемпионат Евролиги, даты проведения матчей клубов и сборных нередко накладываются друг на друга. Тут уже совсем ничего не поделать.

Но хочется, чтобы на самые главные турниры, которые проходят летом или ранней осенью, ведущие игроки приезжали и бились за страну.

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