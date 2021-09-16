Почему мужской сборной России по баскетболу нужна перезагрузка

Сергей Базаревич проработал на посту главного тренера шесть лет, заступив на этот пост вскоре после нашей неудачи на чемпионате Европы 2015 года. И уже на Евробаскете-2017 сборная выступила блестяще, добравшись до полуфинала. Тогда под знамена команды удалось собрать всех сильнейших на тот момент игроков, включая атакующего защитника, признанного бомбардира Алексея Шведа. На чемпионате мира 2019 в Китае сборная в условиях недокомплекта игроков, прежде всего из-за травм, смогла оказаться в числе 12 сильнейших участников. И это хороший результат!

В баскетбол играют более чем в двухстах странах мира, это один из самых популярных видов спорта, конкуренция здесь высочайшая, сильные команды есть на всех континентах. Для сравнения, игроки сборной России по футболу, пробившейся в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, получили звания заслуженных мастеров спорта. Баскетболисты в итоговой табели о рангах чуть ниже, но тоже в числе лучших сборных планеты.

Последним турниром при Базаревиче стала квалификация на Олимпиаду. Увы, в Токио команда не пробилась. Но не попали в Японию и такие сильные команды признанных баскетбольных стран, как Сербия, Литва, Хорватия, Турция, Бразилия. Причем сербам, литовцам и хорватам не помогло даже то, что они были хозяевами отборочных турниров.

России на олимпийскую квалификацию не удалось собрать оптимального состава. Помимо травм, были и слабо мотивированные отказы. Еще не известно, как сыграли бы россияне в Хорватии, будь в команде, например, все тот же Алексей Швед. Все чаще происходит такое, что отдельные баскетболисты особенно не заинтересованы в выступлениях за сборную, больше думают о клубных интересах, или о личных, предпочитая сэкономить свои силы за счет неприезда в расположение сборной.

У РФБ юридически нет рычагов влияния на настроения игроков, заставить выступать за сборную не получается. Да и нужны ли в команде те, кто сам не горит желанием ей помочь? Вот в Литве, к примеру, сыграть за сборную - дело чести для любого баскетболиста. Наверное, у нас нужно сделать так, чтобы сами клубы старались идти навстречу федерации в вопросах делегирования игроков в сборную.

В процессе подготовки к олимпийскому отбору руководство РФБ и национальной команды делали все возможное, чтобы добиться положительного спортивного результата. Наше отсутствие в Токио - это следствие объективных причин. А относительно женской сборной ее невыход на летние Игры в большей степени досадная случайность, отбор шел еще по результатам чемпионата Европы 2019 года. На континентальном первенстве 2021 россиянки свою задачу выполнили, квалифицировавшись на чемпионат мира. Да и вообще, у женской сборной нет таких кадровых проблем, как у мужской. Трудно припомнить отказы игроков при вызове в национальную команду.

Грядущая перезагрузка мужской сборной будет направлена, прежде всего, на изменение философии игроков и руководителей их клубов, которые должны понимать, что участие в национальной команде - это большая честь, а не какая-то обременительная обязанность. Заметим, что в тех случаях, когда сборная играет квалификационные турниры в разгар клубного сезона, наиболее загруженные баскетболисты даже и не вызываются, федерация понимает проблемы клубов.

К тому же из-за никак не прекращающегося конфликта интересов Международной федерации баскетбола (ФИБА) и коммерческой структуры, организующей чемпионат Евролиги, даты проведения матчей клубов и сборных нередко накладываются друг на друга. Тут уже совсем ничего не поделать.

Но хочется, чтобы на самые главные турниры, которые проходят летом или ранней осенью, ведущие игроки приезжали и бились за страну.