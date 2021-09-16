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16.09.2021 23:53
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" с Неймаром, Мбаппе и Месси не сумел обыграть скромный бельгийский клуб

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8564)
Бельгийский "Брюгге" сотворил одну из главных сенсаций первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сыграв вничью с "ПСЖ" - 1:1. Парижанам не помогли ни Неймар, ни Килиан Мбаппе, ни даже Лионель Месси.
Месси забивает почти в каждой игре за сборную, но никак не может отличиться в составе "ПСЖ". Фото: REUTERS Месси забивает почти в каждой игре за сборную, но никак не может отличиться в составе "ПСЖ". Фото: REUTERS
Месси забивает почти в каждой игре за сборную, но никак не может отличиться в составе "ПСЖ". Фото: REUTERS

Когда в середине августа парижский клуб усилился Месси, многие эксперты подумали: ну теперь все, "ПСЖ" можно считать главным фаворитом Лиги чемпионов, не говоря уже о национальном первенстве. А ведь французам не только удалось подписать Лионеля, но и сохранить Килиана Мбаппе. Молодой форвард сделал все возможное ради ухода в "Реал", однако ничего из этого не вышло.

Фото: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов

И вот тройка Мбаппе, Месси плюс Неймар впервые в сезоне появилась в стартовом составе. Соперник для такого случая был не самый сложный - скромный "Брюгге". Суммарная трансферная стоимость всех футболистов этого клуба составляет 150 миллионов евро, что на 850 миллионов меньше, чем у "ПСЖ". Разница гигантская, не говоря уже о зарплатах. Но "черно-синие" не стушевались, а порой и откровенно переигрывали парижских суперзвезд.

- Мы здорово действовали как команда, не допускали шансов в матче против невероятной линии нападения - Месси, Мбаппе и Неймар. У меня было не так много работы, - честно признался голкипер хозяев Симон Миньоле.

Отдельно стоит сказать о Месси. То ли аргентинец пока не набрал форму после длительного летнего отпуска, то ли пока у него нет должного взаимопонимания с партнерами, но его игра и близко не напоминает ту, которая была в "Барселоне". Ситуация для парижан осложняется еще и тем, что травму в Бельгии получил Мбаппе, и сколько он пропустит - пока неизвестно.

- Нам нужно прибавлять, все это прекрасно понимают. У нас великолепный состав, особенно в атаке, однако нужно добиться баланса, - не скрывает главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино. - Взаимодействие необходимо улучшать не только на тренировках, но и в матчах. Нужно начать понимать друг друга в деталях.

Разумеется, бельгийская пресса не могла пройти мимо игры "Брюгге". "Команда заслуживает медали за отвагу и самопожертвование. Этот матч - самое яркое событие в нашем клубном футболе с начала века, когда "Андерлехт" в 2000-м одолел великий "Манчестер Юнайтед", - пишет издание Het Laatste Nieuws.

Трансферная стоимость всех игроков "Брюгге" - 150 миллионов евро, "ПСЖ" - миллиард. Но на поле никакой разницы между командами видно не было

Параллельно с игрой в Брюгге в Лиге чемпионов состоялись еще три ярких матча: "Ливерпуль" в упорной борьбе добился волевой победы над "Миланом" (3:2), "Аякс" разгромил в гостях "Спортинг" (4:1) с покером Себастьяна Аллера, а "Манчестер Сити" с "Лейпцигом" забили на двоих девять мячей (6:3).

После обидного поражения от "Челси" в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Сити" ставит перед собой на нынешний сезон только одну цель - победа в турнире. Что бы ни говорил рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола, ему самому очень не хватает этого титула. В последний раз он завоевывал главный еврокубок в 2011 году с "Барселоной". С тех пор Гвардиола пытался повторить то достижение с "Баварией" и с "Манчестер Сити", где собраны одни из лучших футболистов мира, - но все тщетно.

Реплика

Что происходит в "Спартаке"? Этим вопросом уже не первый месяц задаются все без исключения болельщики народной команды, которым уже невозможно смотреть за тем, как "красно-белые" терпят очередную неудачу. После поражения от польской "Легии" (0:1) дома в Лиге Европы фанаты на весь стадион принялись скандировать нецензурные слова в адрес команды, оставшейся еще какое-то время на поле после финального свистка.

Удивительно, как после всего этого тренер команды Руй Витория говорит, что его устроил футбол, показанный москвичами в противостоянии с поляками. Напоследок португалец в очередной раз дал понять: он не собирается никуда уходить. Просто напомним, что за два года в России Витория заработает около 5,4 миллиона евро, да и сумма неустойки в его контракте наверняка немаленькая. А пригласят ли португальца клубы из топовых лиг после работы в Саудовской Аравии и России - вопрос риторический.

Если говорить в целом про отечественный футбол, то он в большом кризисе. Тому подтверждение результаты первой недели в Европе: вместе со "Спартаком" проиграл в своем матче "Зенит", а "Локомотив" на последних минутах ушел от поражения в поединке Лиги Европы с "Марселем" (1:1). В текущем розыгрыше еврокубков российские команды идут на уровне Фарерских островов и Андорры. Прямо сейчас нас опережают Швейцария, Польша, Израиль и даже Молдавия. Есть повод задуматься и решить: как исправить ситуацию, которая из года в год становится хуже.

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