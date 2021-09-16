"Зенит" поблагодарил пилотов после аварийной посадки самолета в Пулково

Самолет, совершивший накануне вечером аварийную посадку в аэропорту Пулково, принадлежит команде "Зенит". Об этом футбольный клуб написал на своей странице в Twitter.

В сообщении футбольный клуб выразил благодарность членам экипажа за профессионализм и успешное завершение полета.

Напомним, рейс выполнялся из Антальи. При подлете к Петербургу, по предварительным данным, борт попал в стаю птиц, что привело к неисправности одного двигателя. Экипаж подал сигнал наземным службам и самолет совершил аварийную посадку.

В Пулково борт ждали экстренные службы, но их помощь не потребовалась, никто из 95 пассажиров и шестерых членов экипажа не пострадал.