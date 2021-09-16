"Зенит" поблагодарил пилотов после аварийной посадки самолета в Пулково

Самолет, совершивший накануне вечером аварийную посадку в аэропорту Пулково, принадлежит команде "Зенит". Об этом футбольный клуб написал на своей странице в Twitter.
В сообщении футбольный клуб выразил благодарность членам экипажа за профессионализм и успешное завершение полета.
Напомним, рейс выполнялся из Антальи. При подлете к Петербургу, по предварительным данным, борт попал в стаю птиц, что привело к неисправности одного двигателя. Экипаж подал сигнал наземным службам и самолет совершил аварийную посадку.
В Пулково борт ждали экстренные службы, но их помощь не потребовалась, никто из 95 пассажиров и шестерых членов экипажа не пострадал.
Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета 👏@rossiya_airline https://t.co/gN5S7npLAe pic.twitter.com/QzPKrWUj82— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021