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16.09.2021 00:03
Рубрика: Спорт

Россияне в Гданьске проиграли Польше матч 1/4 финала чемпионата Европы

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Наша мужская сборная второе подряд континентальное первенство осталась без наград. В четвертьфинале проходящего чемпионата Европы-2021 россияне в польском Гданьске потерпели поражение от хозяев площадки в присутствии почти девяти тысяч болельщиков - 0:3 (14:26, 24:26, 19:25).
Российские волейболисты ничего не смогли противопоставить мощному нападению польской команды. Фото: eurovolley.cev.eu Российские волейболисты ничего не смогли противопоставить мощному нападению польской команды. Фото: eurovolley.cev.eu
Российские волейболисты ничего не смогли противопоставить мощному нападению польской команды. Фото: eurovolley.cev.eu

Стартовый сет серебряными призерами токийской Олимпиады был проигран безоговорочно. В дебюте после очередной результативной атаки натурализованного кубинца Вильфредо Леона, ранее долго игравшего за "Зенит-Казань", поляки повели с разницей в семь очков - 12:5. Наш главный тренер финн Туомас Саммелвуо пытался как-то переломить ситуацию, выпустил на замену и Федора Воронкова, и подъехавшего на чемпионат вместо травмированного Кирилла Клеца диагонального нападающего Максима Жигалова, но тщетно.

Фото: официальный сайт ЧМ-2022 по волейболу
Талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России стал тигр

Был шанс "зацепиться" во втором сете, но и его упустили. Ошибся на подаче Павел Панков, угодил при атаке в аут Егор Клюка. А в следующей, третьей партии россияне сразу начали ощутимо отставать - 3:7. В один из моментов сократили разрыв до пары очков, однако поляков уже было не остановить.

Олимпийские чемпионы Токио французы тоже оконфузились на Евро-2021: они в 1/8 финала уступили Чехии в трех сетах

- Мы как-то сразу не смогли поймать свой игровой ритм, допускали брак на подаче и в приеме мяча, - посетовал на пресс-конференции Саммелвуо. - Во второй партии добавили мощи на блоке, прибавили в защитных действиях, заслуженно получили шанс сравнять общий счет, но им не воспользовались. Делал замены, старался как-то повлиять на игру. Увы, Польша оказалась сильнее нас, прежде всего, в нападении. Это команда сильных доигровщиков - Вильфредо Леона и Бартоша Курека.

Сборная России на первенстве Старого Света стала заложником несуразностей нынешнего международного календаря. Они вынужденные, произошли из-за пандемии. Впервые чемпионат Европы шел сразу за летними Играми. Выйти на пик формы второй раз за короткий период не получилось. Пострадали и триумфаторы Токио французы. Они и вовсе вылетели в первом раунде плей-офф, уступив в 1/8 финала Чехии - 0:3.

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