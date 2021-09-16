Сборная по футзалу выиграла второй матч на ЧМ в Литве

Сборная России по мини-футболу обыграла Узбекистан со счетом 4:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Литве.

Одержав вторую победу подряд, команда Сергея Скоровича закрепилась на первом месте в квартете "В" с шестью набранными очками. В дебютной встрече россияне разгромили Египет (9:0). В последнем туре 18 сентября нашим спортсменам достаточно не уступить Гватемале с разницей в семь и более мячей для выхода в плей-офф.

- Есть что разобрать по итогам двух стартовых матчей, о чем поговорить. Главное - ребята умеют собраться в нужный момент, - отметил главный тренер российской сборной Сергей Скорович.

Напомним, что в финальной части первенства планеты принимают участие 24 команды. Они разбиты на шесть групп, в 1/8 финала выходят две лучшие сборные и еще четыре лучшие команды из занявших третьи места.