Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

После чемпионата Европы российскую сборную возглавил Валерий Карпин, сменивший на этом посту Станислава Черчесова. Под руководством нового наставника в сентябре команда провела три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первом из них она сыграла вничью с хорватами на своем поле - 0:0. Следом были одержаны две победы со счетом 2:0 над командами Кипра в гостях и Мальтой дома.

Всего на счету сборной России 1475 очков в рейтинге.

В рейтинге по-прежнему лидирует команда Бельгии - 1832 очка, вторую строчку занимает Бразилия - 1811 очков, третье место у Англии - 1755 очков.