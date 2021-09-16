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16.09.2021 11:24
Рубрика: Спорт

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Текст: Максим Домчев
Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг.

После чемпионата Европы российскую сборную возглавил Валерий Карпин, сменивший на этом посту Станислава Черчесова. Под руководством нового наставника в сентябре команда провела три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первом из них она сыграла вничью с хорватами на своем поле - 0:0. Следом были одержаны две победы со счетом 2:0 над командами Кипра в гостях и Мальтой дома.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Всего на счету сборной России 1475 очков в рейтинге.

В рейтинге по-прежнему лидирует команда Бельгии - 1832 очка, вторую строчку занимает Бразилия - 1811 очков, третье место у Англии - 1755 очков.

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