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17.09.2021 20:15
Рубрика: Спорт

Известны финалисты "Кубка Кремля" по бильярду в дисциплине "пирамида"

Текст: Илья Трисвятский
В пятницу определились участники предстоящих финалов дисциплины "пирамида" традиционного международного турнира "Кубок Кремля" по бильярду в Москве, который одновременно является этапом Кубка мира. Соревнования с общим призовым фондом ровно в пять миллионов рублей завершатся в субботу в столичном Дворце спорта "Лужники".

Напомним, что турнир организован и проводится Министерством спорта РФ, Федерацией бильярдного спорта России совместно с Московским союзом бильярдного спорта (МСБС) при поддержке департамента спорта города Москвы, Международной конфедерацией пирамиды и ФГБУ "Редакция "Российской газеты".

Фото: Александр Корольков/РГ
Нагула и Крыжановский победили на Кубке мэра Москвы по бильярду

У женщин в свободной пирамиде состав участников полуфиналов получился предсказуемым. Многократная победительница "Кубка Кремля" и еще одного традиционного столичного турнира за "Кубок Мэра Москвы" Диана Миронова, представляющая Оренбург, переиграла Дарью Михайлову из Красноярска - 5:1. В другом полуфинале Элина Нагула (Москва) взяла верх над Анной Костылевой (Сургут) - 5:2.

В мужской комбинированной пирамиде одна полуфинальная пара получилась интернациональной, а другая - чисто российской. Казахстанец Алмас Абсеит оказался мастеровитее Евгения Салтовского из Беларуси - 5:1, в нашем внутреннем противостоянии Иосиф Абрамов (Ростов-на-Дону) выбил из борьбы за титул Никиту Володина (Кингисепп Ленинградской области) - 5:3.

Вот расписание финалов 19 сентября. 12.00. Женщины. Свободная пирамида. Диана Миронова (Россия) - Элина Нагула (Россия). 15.00. Мужчины. Комбинированная пирамида. Иосиф Абрамов (Россия) - Алмас Абсеит (Казахстан).

В открытой дисциплине "Пул 10" (мужчины соревнуются наравне с женщинами) "Кубок Кремля" по объективной причине не собрал сильнейший состав участников, так как сроки проведения московского турнира совпали с престижным заокеанским US Open. Но все равно накал борьбы получился горячим. В полуфинале встретились Константин Степанов (Россия) - Бабкен Мелконян (Румыния), Константин Золотилов (Россия) - Димитриос Лукатос (Греция). Эти встречи затянулись в пятницу до позднего вечера.

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