Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло рассказал, чего не хватает российским клубам в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Зенит", "Спартак" и "Локомотив" в первом туре Лиги чемпионов и Лиги Европы сумели набрать всего одно очко. В таблице коэффициентов УЕФА Россия едва не лишилась десятого места, что как нельзя лучше говорит об уровне футбола в стране.

О причинах неудач в еврокубках рассказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

"Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных", - приводит слова итальянского тренера Sport24.