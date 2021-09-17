Новости

Российский экипаж МКС принял участие в выборах депутатов Госдумы 19:27
В Киеве волнуются, что по выходу из "Минска-2" потеряют еще шесть областей 19:25
Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках 19:23
Американские читатели высмеяли реакцию Франции на срыв контракта по подлодкам 19:19
"Казачий маэстро" Виктор Захарченко заявил о важности голоса каждого 19:11
Россиянам посоветовали, где отдохнуть на море за 50 тысяч рублей на двоих 19:08
Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы 18:55
В Калмыкии проголосовали молодожены 18:40
На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1 млн человек 18:33
Видео: Российский Дед Мороз проголосовал на дому в Великом Устюге 18:22
Памфилова призвала не допускать очередей на избирательных участках 18:15
Памфилова: В ЦИК знали о намерении Путина голосовать онлайн 18:15
В России начались исследования одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 17:59
Путин и Ниинисте обсудили двусторонние проекты и ситуацию в Афганистане 17:48
В Сочи прибыл первый болид для Гран-при России "Формулы-1" 17:47
Шахматистка Гаприндашвили требует 5 млн долларов от Netflix из-за сериала 17:45
СМИ сообщили о драке с участием Михаила Пореченкова на Ямале 17:34
Мясников назвал смертельно опасные ошибки гипертоников 17:31
В ЦИК назвали явку на выборах в Госдуму 17:27
Видео: В Екатеринбурге на выборах проголосовали именитые спортсмены 17:12
И.о. министра обороны Нидерландов ушла в отставку 17:08
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов проголосовал онлайн 17:01
Суд избрал меру пресечения обвиняемым в призывах к беспорядкам во время выборов 17:01
Правительство включило участок трассы М-1 "Беларусь" в список платных дорог 16:36
Воронежский губернатор призвал всех прийти на избирательные участки 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 19:23
Рубрика: Спорт

Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло рассказал, чего не хватает российским клубам в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы

"Зенит", "Спартак" и "Локомотив" в первом туре Лиги чемпионов и Лиги Европы сумели набрать всего одно очко. В таблице коэффициентов УЕФА Россия едва не лишилась десятого места, что как нельзя лучше говорит об уровне футбола в стране.

О причинах неудач в еврокубках рассказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

"Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных", - приводит слова итальянского тренера Sport24.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Лига Европы