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17.09.2021 16:15
Рубрика: Спорт

Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного

Текст: Максим Домчев
Международная федерация спортивной гимнастики присвоила имена четырех спортсменов новым элементам. Одним из них стал олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как сообщает сайт FIG, имя Никиты Нагорного будет присвоено элементу, который он продемонстрировал во время выступления в многоборье на чемпионате Европы в Базеле. Тогда россиянин сделал тройное сальто назад согнувшись.

Фото: instagram.com / nikushkarus
Как Никита Нагорный стал одной из звезд карантина

Технический комитет Международной федерации гимнастики присвоил этому элементу первый уровень сложности.

Нагорный на Олимпиаде в Токио завоевал золото в командных упражнениях, также на его счету две бронзы - в личном многоборье и на перекладине.

Помимо этого FIG присвоил имена американца Броуди Мэлоуна, Райдерлея Сапаты из Испании и француза Самира Аит Саида еще трем элементам.

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