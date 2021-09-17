Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного

Международная федерация спортивной гимнастики присвоила имена четырех спортсменов новым элементам. Одним из них стал олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Как сообщает сайт FIG, имя Никиты Нагорного будет присвоено элементу, который он продемонстрировал во время выступления в многоборье на чемпионате Европы в Базеле. Тогда россиянин сделал тройное сальто назад согнувшись.
Технический комитет Международной федерации гимнастики присвоил этому элементу первый уровень сложности.
Нагорный на Олимпиаде в Токио завоевал золото в командных упражнениях, также на его счету две бронзы - в личном многоборье и на перекладине.
Помимо этого FIG присвоил имена американца Броуди Мэлоуна, Райдерлея Сапаты из Испании и француза Самира Аит Саида еще трем элементам.