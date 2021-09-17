Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь Никиты Нагорного

Международная федерация спортивной гимнастики присвоила имена четырех спортсменов новым элементам. Одним из них стал олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный.

Как сообщает сайт FIG, имя Никиты Нагорного будет присвоено элементу, который он продемонстрировал во время выступления в многоборье на чемпионате Европы в Базеле. Тогда россиянин сделал тройное сальто назад согнувшись.

Технический комитет Международной федерации гимнастики присвоил этому элементу первый уровень сложности.

Нагорный на Олимпиаде в Токио завоевал золото в командных упражнениях, также на его счету две бронзы - в личном многоборье и на перекладине.

Помимо этого FIG присвоил имена американца Броуди Мэлоуна, Райдерлея Сапаты из Испании и француза Самира Аит Саида еще трем элементам.