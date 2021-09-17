В Оренбуржье самой юной чемпионке Паралимпиады подарили квартиру

Самая юная чемпионка Паралимпиады - орчанка Виктория Ищиулова - стала обладательницей трехкомнатной квартиры. Такой подарок в день рождения пловчихе, завоевавшей на играх в Токио золотую и две серебряных медали, сделали власти региона. Сегодня Виктории исполнилось 17 лет.

Чемпионка получила в подарок новую "трешку", ремонт в ней сделают по желанию хозяйки. Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Поздравить спортсменку в этот день приехал губернатор Оренбуржья Денис Паслер. Как сообщила пресс-служба правительства области, на встрече присутствовали также мама именинницы Любовь Ищиулова и мэр Орска Василий Козупица.

Глава региона признался, что при возможности наблюдал за каждым заплывом орчанки.

- А уж когда ты пришла к финишу первой, мы радовались всем регионом, - сказал Денис Паслер. - Конечно, в этом есть огромная заслуга и твоих родителей, и тренеров. Коллеги подсказали нам с главой Орска, Василием Николаевичем Козупицей, что вы с мамой хотели новое жилье. Рад сообщить тебе о том, что скоро ты станешь обладательницей новой квартиры. Это - благодарность Оренбуржья за все твои успехи, достижения. Уверен, впереди у тебя еще много побед.

Чемпионка получила в подарок трехкомнатную квартиру в новом доме. Ремонт там сделают с учетом пожеланий хозяйки.

- Исполнилась еще одна моя мечта! - призналась девушка.

Напомним, что на XVI летних Паралимпийских играх в Токио представительница Центра спортивной подготовки Оренбургской области Виктория Ищиулова завоевала "золото" на дистанции 50 метров вольным стилем, а также два "серебра" - на дистанции 100 метров баттерфляем и в эстафете 4х100 метров. Девушка тренируется в орской спортшколе "Надежда", ее наставники - Ольга Сидорова и заслуженный тренер России Ирина Симакова.

По возвращении из Токио Виктории был вручен орден Дружбы и присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России".