В Сочи прибыл первый болид для Гран-при России "Формулы-1"

На этой неделе в Сочи начали прибывать чартерные рейсы и рейсы деловой авиации из городов России и зарубежья с участниками и гостями соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Как ранее сообщала "РГ", первый грузовой рейс прибыл на курорт в эту среду из английского аэропорта Мидландс.

С 18 по 20 сентября сочинская воздушная гавань примет еще семь грузовых рейсов из Великобритании и Италии. Так, самолеты Boeing-747 доставят телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, технику для фиксации времени и трансляции гонок, болиды и автомобили сопровождения для проведения российский этап гонок "Формулы-1". Общий вес груза составит более 800 тонн.

Международные соревнования проведут на "Сочи Автодроме" с 23 по 26 сентября. Курорт примет престижные гонки в восьмой раз. Зрительские трибуны будут заполнены не более чем на 50 процентов.

Спортивный уикенд "Формулы-1" будет состоять из трех тренировочных сессий, квалификации и самой гонки.

Кстати, в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции задействуют до 500 казаков-дружинников.