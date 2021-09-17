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Рубрика: Спорт

В Сочи прибыл первый болид для Гран-при России "Формулы-1"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

На этой неделе в Сочи начали прибывать чартерные рейсы и рейсы деловой авиации из городов России и зарубежья с участниками и гостями соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Formula 1
"Формула" показала болид на следующий год

Как ранее сообщала "РГ", первый грузовой рейс прибыл на курорт в эту среду из английского аэропорта Мидландс.

С 18 по 20 сентября сочинская воздушная гавань примет еще семь грузовых рейсов из Великобритании и Италии. Так, самолеты Boeing-747 доставят телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, технику для фиксации времени и трансляции гонок, болиды и автомобили сопровождения для проведения российский этап гонок "Формулы-1". Общий вес груза составит более 800 тонн.

Международные соревнования проведут на "Сочи Автодроме" с 23 по 26 сентября. Курорт примет престижные гонки в восьмой раз. Зрительские трибуны будут заполнены не более чем на 50 процентов.

Спортивный уикенд "Формулы-1" будет состоять из трех тренировочных сессий, квалификации и самой гонки.

Кстати, в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции задействуют до 500 казаков-дружинников.

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