Видео: В Екатеринбурге на выборах проголосовали именитые спортсмены

Несколько знаменитых российских спортсменов-уральцев побывали на своих избирательных участках по выборам депутатов Госдумы и регионального Законодательного собрания в первый день голосования.

Это биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин, автогонщик Сергей Карякин, серебряный призер Паралимпиады в Токио по волейболу сидя Андрей Лавринович и некоторые другие.

- Мне небезразлично будущее своей страны, семьи, ребенка, поэтому я пришел и проголосовал, - заявил Лавренович на избирательном участке.

По словам спортсмена, новые возможности для голосования - в электронном виде, в течение трех дней - очень удобны и помогают избирателям принять участие в выборах.

Кстати

По данным регионального избиркома на 15:00 17 сентября проголосовало 13,45 процента от общего количества избирателей Свердловской области.