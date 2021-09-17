Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Национальная команда России по футболу поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА. В активе нашей сборной 1475 очков.

В сентябре россияне под руководством нового главного тренера Валерия Карпина провели три матча, и все - в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Сначала была ничья с Хорватией (0:0), после чего последовали победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Что касается топ-10 рейтинга, то англичане обогнали Францию и занимают теперь третье место, португальцы обошли Испанию и идут седьмыми, плюс на десятую строчку поднялась Дания. Полностью первая десятка выглядит следующим образом: Бельгия (1832 очка), Бразилия (1811), Англия (1755), Франция (1754), Италия (1735), Аргентина (1725), Португалия (1674), Испания (1673), Мексика (1666) и Дания (1658).