Сборная России во второй раз подряд выиграла онлайн-Олимпиаду

Сборная России обыграла США в финале второй шахматной онлайн-Олимпиады. В отличие от прошлого года, когда победу пришлось разделись с соперниками из Индии, которые списали свои поражения на проблемы соединения с интернет-платформой, в этот раз результат был однозначным и бесспорным. Наши гроссмейстеры - а в составе команды согласно регламенту были и мужчины, и женщины, и юниоры - оказались сильнее в обеих матчевых встречах с одинаковым счетом 3,5:2,5 и отстояли титул.

Красивую победу Александры Костенюк назвали лучшей на этом турнире. Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Однако, несмотря на изначальный статус фаворитов и на итоговый счет, противостояние получилось напряженным. Интриги и нервов финалу добавил неожиданный спад в игре Андрея Есипенко. 19-летний шахматист, который на недавнем Кубке мира дошел до 1/8 финала и проиграл только чемпиону мира Магнусу Карлсену и то на тай-брейке, на онлайн-Олимпиаде показывал прекрасные результаты (шесть побед и одна ничья в семи партиях). А вот в решающем матче потерпел два поражения.

- Не знаю, что случилось с Андреем. Может, просто был не его день. Но в любом случае поговорим с ним и его личным тренером, проанализируем ситуацию, - отметил капитан сборной России гроссмейстер Александр Мотылев. - Хорошо, что у нас отличные игроки в команде, которые всегда подстрахуют и спасут положение.

Больше американцам россияне не проигрывали. В первой встрече вничью сыграли Александра Костенюк (белыми фигурами), Полина Шувалова (белыми) и Даниил Дубов (черными), победы в партиях одержали Владислав Артемьев (белыми фигурами) и Александра Горячкина (черными), принесшая ключевое очко.

Во втором матче ничейные партии провели Даниил Дубов (белыми), Владислав Артемьев (черными) и Екатерина Лагно (черными), результативные - Лея Гарифуллина (черными) и Александра Костенюк (белыми). Причем победу Костенюк, которая пожертвовала королеву, а потом поставила Ирине Круш форсированный мат, признали шедевром. А саму 12-ю чемпионку мира - MVP, или самым ценным игроком финала.

Костенюк в начале августа в блестящем стиле выиграла Кубок мира в Сочи и продолжает демонстрировать прекрасную форму. А ведь в совместном послематчевом интервью Костенюк и Мотылева, которое комментаторы финала взяли у победителей также в режиме онлайн, выяснилось, что Александра не хотела, чтобы ее задействовали во второй матчевой встрече.

Александра Костенюк: Я сказала нашему капитану, что предпочла бы сыграть одну партию. Он выслушал, сказал ОК и заявил меня на две игры. В полуфинале, кстати, было то же самое. Был такой сюрприз. Но капитан оказался прав - и тогда (Костенюк дважды победила чемпионку мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь. - "РГ"), и сейчас.

Вы одержали очень красивую победу над Ириной Круш, пожертвовав королеву. Как придумали эту позицию?

Александра Костенюк: Когда появилась эта идея, не могу сказать, что сразу все просчитала. Но приятно выиграть такую особенную партию. Хотя нужно поблагодарить Ирину. Нельзя создать такой шедевр без участия соперника.

Как вы готовились к турниру?

Александра Костенюк: После Кубка мира мне нужно было отдохнуть. Этим и занималась последний месяц. Обычно я играю и комментирую. В этот раз занималась только последним, следила за матчами. У команды был сбор в Сочи в конце августа, но я не смогла присоединиться. За неделю до этого я сыграла несколько партий в классические шахматы. Правда, совсем неудачно. Но, возможно, это было отличной разминкой. Иногда классические шахматы хорошо готовят к рапиду. А вот блица я старалась избегать, потому что это совершенно другой контроль времени.

Кубок мира, где вы во всех раундах побеждали соперниц, не доводя дела до тай-брейка, отнял много сил?

Александра Костенюк: Да, я устала, иногда нужно остановиться, чтобы снова почувствовать вкус игры. Мне нужно было перезарядиться, так как я очень зависима от энергии. Поэтому пытаюсь найти баланс и расставить приоритеты. В этот раз сработало. На онлайн-Олимпиаде все получилось. К сожалению, я играла не в Москве со всей командой в Центральном доме шахматиста. Всех поздравляю, мы можем отпраздновать.