Сезон Единой лиги стартует борьбой за первый Суперкубок

Клубный сезон стартует в ближайшие выходные розыгрышем первого в истории Единой лиги Суперкубка. В Москве новый трофей, который носит имя легендарного советского и российского тренера Александра Яковлевича Гомельского, разыграют четыре лучшие команды по итогам чемпионата-2020/21 - обладатель титула ЦСКА, казанский УНИКС, "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив-Кубань" из Краснодара.

ЦСКА традиционно считается фаворитом всех турниров, в которых участвует армейская команда. Фото: Михаил Синицын

Руководство Единой лиги постоянно ищет какие-то новые ходы для популяризации баскетбола и для раскрутки своего турнира. "Матч Всех Звезд", проводимый уже несколько лет подряд, стал доброй традицией. В преддверии сезона нынешнего было принято решение проводить розыгрыш Суперкубка. Этакий боевой разогрев перед марафонской дистанцией чемпионата, в котором примут участие 12 клубов из России, Казахстана, Польши, Беларуси и Эстонии.

Турнир за Суперкубок пройдет на "ВТБ Арене" в столичном Петровском парке. В полуфиналах (по жеребьевке) 18 сентября встретятся: ЦСКА - "Локомотив-Кубань", УНИКС - "Зенит". На следующий день состоится игра за третье место и финал.

Болельщикам будет очень интересно посмотреть на ЦСКА с Алексеем Шведом в составе. Он очень давно не выступал за армейский коллектив, в минувшее уже межсезонье переш

ел в стан "красно-синих" после финансового краха БК "Химки". Также ряды москвичей пополнил центровой сборной страны Владимир Ивлев, ранее защищавший цвета "Локо".

В "Зените" вообще произошла кардинальная ротация состава. Из "Химок" пришел Сергей Карасев, из "Локо" - литовец Миндаугас Кузминскас, перестал быть свободным агентом Дмитрий Кулагин. Плюс мощная подпитка заокеанскими легионерами - американец Джордан Мики (экс-"Химки"), его соотечественники Джордан Лойд и Шабазз Напьер.

- У нас уже есть качественный и знаковый продукт - "Матч Всех Звезд", но это все-таки шоу. Суперкубок же будет именно спортивным мероприятием, - подчеркнула генеральный директор Единой лиги Илона Корстин. - Многие команды проводят предсезонные турниры, им подобные игры для спарринга просто необходимы. Трофей Суперкубка называется Кубком Гомельского. Мы все помним и ценим тот вклад, который этот великий тренер сделал в наш баскетбол.

Где будем смотреть

18 сентября, суббота, "Матч! Страна"

15.55. УНИКС - "Зенит". Прямая трансляция.

20.00. ЦСКА - "Локо-Кубань". Прямая трансляция.

ЦСКА традиционно считается фаворитом всех турниров, в которых участвует армейская команда.