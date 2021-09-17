Сезон Единой лиги стартует борьбой за первый Суперкубок

Новости

Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО 01:01
"Спартак" уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 00:53
Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер 00:48
"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы 00:33
ЦИК: Агитационная кампания прошла без серьезных нарушений 00:31
В Италии обязали всех работников иметь санитарные пропуска 00:25
Пас Головина помог "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы 00:21
Юрий Борисов заявил о необходимости поддержки нефтехимии 00:02
Борисов: Двигатель в Ил-112 будут дорабатывать, а не заменять на импортный 00:01
Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V" 16.09.2021
Трамп предрек "конец США" через три года 16.09.2021
МИД пригрозил американскому бизнесу последствиями за вмешательство в выборы 16.09.2021
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года 16.09.2021
Европарламент признал "коллективный провал" Запада в Афганистане 16.09.2021
Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 16.09.2021
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 16.09.2021
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 16.09.2021
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 16.09.2021
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 16.09.2021
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 16.09.2021
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 16.09.2021
Отопительный сезон начался в 36 регионах 16.09.2021
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 16.09.2021
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 16.09.2021
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 16.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 00:38
Рубрика: Спорт

Сезон Единой лиги стартует борьбой за первый Суперкубок

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
Клубный сезон стартует в ближайшие выходные розыгрышем первого в истории Единой лиги Суперкубка. В Москве новый трофей, который носит имя легендарного советского и российского тренера Александра Яковлевича Гомельского, разыграют четыре лучшие команды по итогам чемпионата-2020/21 - обладатель титула ЦСКА, казанский УНИКС, "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив-Кубань" из Краснодара.
ЦСКА традиционно считается фаворитом всех турниров, в которых участвует армейская команда. Фото: Михаил Синицын

Руководство Единой лиги постоянно ищет какие-то новые ходы для популяризации баскетбола и для раскрутки своего турнира. "Матч Всех Звезд", проводимый уже несколько лет подряд, стал доброй традицией. В преддверии сезона нынешнего было принято решение проводить розыгрыш Суперкубка. Этакий боевой разогрев перед марафонской дистанцией чемпионата, в котором примут участие 12 клубов из России, Казахстана, Польши, Беларуси и Эстонии.

Турнир за Суперкубок пройдет на "ВТБ Арене" в столичном Петровском парке. В полуфиналах (по жеребьевке) 18 сентября встретятся: ЦСКА - "Локомотив-Кубань", УНИКС - "Зенит". На следующий день состоится игра за третье место и финал.

Болельщикам будет очень интересно посмотреть на ЦСКА с Алексеем Шведом в составе. Он очень давно не выступал за армейский коллектив, в минувшее уже межсезонье переш

ел в стан "красно-синих" после финансового краха БК "Химки". Также ряды москвичей пополнил центровой сборной страны Владимир Ивлев, ранее защищавший цвета "Локо".

В "Зените" вообще произошла кардинальная ротация состава. Из "Химок" пришел Сергей Карасев, из "Локо" - литовец Миндаугас Кузминскас, перестал быть свободным агентом Дмитрий Кулагин. Плюс мощная подпитка заокеанскими легионерами - американец Джордан Мики (экс-"Химки"), его соотечественники Джордан Лойд и Шабазз Напьер.

Фото: vk.com/kurskbasket
Шакирова: Мне очень нравится работать с мужчинами

- У нас уже есть качественный и знаковый продукт - "Матч Всех Звезд", но это все-таки шоу. Суперкубок же будет именно спортивным мероприятием, - подчеркнула генеральный директор Единой лиги Илона Корстин. - Многие команды проводят предсезонные турниры, им подобные игры для спарринга просто необходимы. Трофей Суперкубка называется Кубком Гомельского. Мы все помним и ценим тот вклад, который этот великий тренер сделал в наш баскетбол.

Где будем смотреть

18 сентября, суббота, "Матч! Страна"

15.55. УНИКС - "Зенит". Прямая трансляция.

20.00. ЦСКА - "Локо-Кубань". Прямая трансляция.

ЦСКА традиционно считается фаворитом всех турниров, в которых участвует армейская команда.

Спорт Баскетбол