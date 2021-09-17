Шахматистка Гаприндашвили требует 5 млн долларов от Netflix из-за сериала

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили приняла решение подать иск против компании Netflix из-за сериала "Ход королевы", вышедшего в 2020 году. По данным ТАСС, она требует 5 млн долларов.

"В одном из эпизодов, относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Это неверное суждение", - рассказала агентству Майя Мцариашвили, представляющая адвокатскую фирму, защищающую шахматистку.

По словам юриста, работа над иском началась практически сразу после того, как вышел этот сериал.

Кроме того, Netflix назвал грузинскую шахматистку русской. Помимо денежной компенсации гражданка Грузии требует опровержения вышеуказанной фразы.

80-летняя Гаприндашвили является пятикратной чемпионкой мира по шахматам. Неоднократно побеждала на Всемирных шахматных Олимпиадах и чемпионатах СССР.