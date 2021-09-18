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18.09.2021 18:13
Рубрика: Спорт

Акатьева установила юниорский мировой рекорд на Гран-при в Красноярске

Текст: Максим Домчев
На этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию россиянка Софья Акатьева превзошла мировой рекорд Камилы Валиевой для спортсменок этой возрастной группы.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Акатьева в субботу стала победительницей Гран-при, который проходит в Красноярске. Она установила новые юниорские мировые рекорды по оценке за произвольную программы - 157,19 балла и общей сумме баллов - 233,08.

Прежние рекорды принадлежали Камиле Валиевой и были установлен ей на чемпионате мира среди юниоров прошлого года.

Второй в Красноярке стала Анастасия Зинина - 206,20 балл, третье место заняла Софья Самоделкина - 202,39.

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