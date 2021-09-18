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18.09.2021 09:42
Рубрика: Власть

Омские волейболистки проголосовали накануне ответственного матча

Текст: Светлана Сибина
Фото: vk.com/volley_om Фото: vk.com/volley_om
Фото: vk.com/volley_om

Команда волейбольного клуба "Омь", которая находится на выездных соревнованиях, пришла на избирательный участок Екатеринбурга. Сегодня омичкам предстоит ответственный матч с местной командой "Уралочка-2-УрГЭУ" в рамках предварительного этапа Кубка России по волейболу. Поэтому они решили не откладывать.

Фото: iStock
"РГ" проверила, сколько занимает онлайн-голосование

- Накануне игры омские волейболистки проголосовали за депутатов Госдумы РФ дружно, всем составом, вместе с тренерами, - сообщили "РГ" в региональном минспорта. - Настроение боевое.

В турнире принимают участие 24 команды Суперлиги и Высшей лиги "А". Соревнования проходят в четырех группах. Соперниками "Оми" в предварительном этапе станут представители Суперлиги: "Уралочка-НТМК", "Енисей", "Динамо-Метар", а также Высшей лиги "А": "Уралочка-2-УРГЭУ" и "Тюмень". Команды, занявшие три первых места, встретятся в полуфинале, который состоится 20-23 октября.

Тем временем

Омский избирком подвел итоги первого дня голосования. Общая явка в регионе составила 12,3 процента. По прогнозу, за три дня избирательные участки посетят 40 процентов омичей.

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