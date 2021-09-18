Сборная РФ по мини-футболу вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Гватемалы со счетом 4:1 и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

В субботу российская команда после побед над сборными Египта и Узбекистана встречалась со сборной Гватемалы. Победа гарантировала россиянам первое место в группе.

Уже в первой половине встречи сборная России отправила в ворота соперника три мяча. Открыл счет Андрей Афанасьев, следом отличились Янар Асадов и Сергей Абрамов.

Во второй половине встречи команды обменялись голами. На точный удар Романа Альварадо ответил Артем Антошкин - 4:1.

Сборная России вышла в 1/8 финала, заняв первое место в группе. Соперник в плей-офф определится по итогам оставшихся матчей.