Червоткин победил в масс-старте на чемпионате мира по лыжероллерам

Россиянин Алексей Червоткин стал победителем масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме (Италия).

На дистанции 15 километров Червоткин показал результат 39 минут 33,2 секунды. Второе место занял представитель Румынии Пауль Константин Пепен (отставание - 5 минут 55,3 секунды), замкнул тройку лидеров итальянец Маттео Танель (+7.28,5). Если говорить об остальных россиянах, то Евгений Дементьев стал пятым, Александр Терентьев - 14-м, Денис Спицов - 24-м.

Ну а в женской гонке с общего старта на 13 километров россиянки Наталья Непряева и Мария Истомина завоевали серебро и бронзу соответственно, победительницей стала шведка Линн Семскар.