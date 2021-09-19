Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22

Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в выездном матче шестого тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы". Этот гол стал первым для россиянина в лиге 1 в нынешнем сезоне.

Головин отличился на 39-й минуте с передачи португальца Желсона Мартинша. К перерыву монегаски ведут со счетом 1:0.

Ранее 25-летний хавбек сборной России забивал в домашней встрече квалификации Лиги чемпионов с пражской "Спартой". В общей сложности во всех турнирах на старте сезона Головин провел 9 матчей за "Монако", с учетом текущей игры, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.