Новости

В столице отремонтировали здание кордегардии Пресненской заставы 15:38
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 15:07
Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22 15:05
Политолог Марков: Голосование на дому должно сохраниться навсегда 14:54
Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ 14:49
Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27 14:42
Французский политолог назвал Россию лидером цифровой демократии 14:37
Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем 14:30
В Израиле задержаны все заключенные, бежавшие из тюрьмы строгого режима 14:25
МИД РФ: Голосование на зарубежных участках проходит спокойно 14:23
Синоптик Тишковец: В понедельник Москву ждет сильнейший за 73 года ливень 14:22
Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано 14:15
В США отзывают все партии препарата от курения из-за риска рака 14:08
Ресторатор Васильчук: "Миллион призов" увеличил число гостей на треть 13:51
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии 13:39
Явка на электронных выборах в Ярославской области превысила 90 процентов 13:23
Оперштаб: В Москве выявлено 2 376 новых случаев COVID-19 13:10
Памфилова: На 45 участках признаны недействительными 7465 бюллетеней 13:10
Явка избирателей на онлайн-выборы в Москве достигла 90% 12:58
Футбольный клуб из КБР пришел на выборы в полном составе 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 15:05
Рубрика: Спорт

Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22

Текст: Артур Нанян

Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в выездном матче шестого тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы". Этот гол стал первым для россиянина в лиге 1 в нынешнем сезоне.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
Главный тренер "Монако" назвал Головина важным для команды игроком

Головин отличился на 39-й минуте с передачи португальца Желсона Мартинша. К перерыву монегаски ведут со счетом 1:0.

Ранее 25-летний хавбек сборной России забивал в домашней встрече квалификации Лиги чемпионов с пражской "Спартой". В общей сложности во всех турнирах на старте сезона Головин провел 9 матчей за "Монако", с учетом текущей игры, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Монако"