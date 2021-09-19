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19.09.2021 11:04
Рубрика: Спорт

Карпин признался, что у него конфликт с Дзюбой

Текст: Артур Нанян
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в авторской колонке для газеты "Спорт-Экспресс" поведала о беседе с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

Фото: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
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В разговоре с Шишкиной Карпин рассказал о том, почему не поставил в стартовый состав на матч с Хорватией Федора Смолова и признался, что у него все еще есть конфликт с Артемом Дзюбой.

"Дзюбы не было в сентябре в сборной, потому что он не готов. Если он проявит себя и станет играть лучше, то, безусловно, получит вызов. Конфликт с ним есть, но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма", - отметил Карпин.

Что касается Смолова, то Валерий Георгиевич назвал его лучшим нападающим России на данный момент.

"Смолов - лучший форвард страны на данный момент. Он не попал в стартовый состав на встречу с Хорватией, потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух следующих играх, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался - в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, Мальте забил сам", - подытожил Карпин.

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