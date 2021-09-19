Ледяхов: ЦСКА и "Спартак" сейчас котируются как середняки Премьер-лиги

Новости

Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано 14:15
В США отзывают все партии препарата от курения из-за риска рака 14:08
Ресторатор Васильчук: "Миллион призов" увеличил число гостей на треть 13:51
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии 13:39
Явка на электронных выборах в Ярославской области превысила 90 процентов 13:23
Оперштаб: В Москве выявлено 2 376 новых случаев COVID-19 13:10
Памфилова: На 45 участках признаны недействительными 7465 бюллетеней 13:10
Явка избирателей на онлайн-выборы в Москве достигла 90% 12:58
Футбольный клуб из КБР пришел на выборы в полном составе 12:56
В Москве количество избирателей на участках превысило миллион 12:52
В Чувашии 95-летний ветеран рассказал, почему не пропускает выборы 12:49
Памфилова рассказала о подтвержденных фактах вбросов бюллетеней 12:46
ЦИК изучит сигналы о нарушениях, полученные с помощью видеокамер 12:45
Французский политик пожелал Парижу скорее признать Крым российским 12:36
В ЦИК показали, что вбросить бюллетени в урну очень сложно 12:33
Патриарх Кирилл освятил собор Александра Невского в Волгограде 12:25
Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге 12:23
"ПСЖ" опроверг информацию, что Месси получает 30 миллионов евро в год 12:20
Полпред президента в УрФО поблагодарил жителей за активность на выборах 12:20
Космонавт рассказал о голосовании на МКС: Проблем у нас не было 12:12
Россияне рассказали, сколько времени им нужно на отпуск 12:12
ЦИК: Подводить итоги выборов начнут после 21:00 в воскресенье 11:57
ОП: Число фейков о выборах сократилось в два раза 11:40
Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух 11:34
Продлен период для возмещения затрат компаний на профилактику COVID-19 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 13:51
Рубрика: Спорт

Ледяхов: ЦСКА и "Спартак" сейчас котируются как середняки Премьер-лиги

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского "Спартака" Игорь Ледяхов в беседе с "РГ" поделился своим мнением перед дерби между ЦСКА и "красно-белыми", которое состоится в понедельник.

После семи туров обе команды набрали по десять очков, но "Спартак" идет на восьмой строчке, опережая армейцев по дополнительным показателям.

"Мне кажется, ЦСКА и "Спартак" находятся в одинаково плачевном состоянии. Ни те, ни другие не впечатляют. Сейчас обе команды котируются как середняки Премьер-лиги, а не как ведущие клубы. Но, тем не менее, это дерби - главное событие тура. Матчи между ЦСКА и "Спартаком" всегда получаются огненными", - отметил Ледяхов.

"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы
Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"