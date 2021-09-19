Ледяхов: ЦСКА и "Спартак" сейчас котируются как середняки Премьер-лиги

Бывший футболист московского "Спартака" Игорь Ледяхов в беседе с "РГ" поделился своим мнением перед дерби между ЦСКА и "красно-белыми", которое состоится в понедельник.

После семи туров обе команды набрали по десять очков, но "Спартак" идет на восьмой строчке, опережая армейцев по дополнительным показателям.

"Мне кажется, ЦСКА и "Спартак" находятся в одинаково плачевном состоянии. Ни те, ни другие не впечатляют. Сейчас обе команды котируются как середняки Премьер-лиги, а не как ведущие клубы. Но, тем не менее, это дерби - главное событие тура. Матчи между ЦСКА и "Спартаком" всегда получаются огненными", - отметил Ледяхов.