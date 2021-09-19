"ПСЖ" опроверг информацию, что Месси получает 30 миллионов евро в год

В руководстве "Пари Сен-Жермен" опровергли информацию, что Лионель Месси зарабатывает в новом клубе 30 миллионов евро в год.

По словам спортивного директора "ПСЖ" Леонардо, эти цифры далеки от реальности.

"Данные крайне далеки от реальности как в плане сроков, так и цифр. В соглашении есть положение о конфиденциальности, но я могу сказать, что озвученная информация - неправда", - приводит слова Леонардо издание L"Equipe.

Ранее французские СМИ сообщили, что Неймар и Месси зарабатывают по 30 миллионов евро в год после уплаты налогов, а другая звезда парижской команды Килиан Мбаппе - 12 миллионов.