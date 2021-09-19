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19.09.2021 12:56
Рубрика: Спорт

Футбольный клуб из КБР пришел на выборы в полном составе

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба администрации Чегемского района Фото: Пресс-служба администрации Чегемского района
Фото: Пресс-служба администрации Чегемского района

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии на один из участковых избирательных участков пришли футболисты и тренеры местного футбольного клуба "Черкес-07". Как сообщили в пресс-службе администрации района, команда в этом году стала обладателем Кубка федерации футбола КБР, а теперь решила и отдать свои голоса за выбранных кандидатов.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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- Наша команда пришла и сделала свой выбор. Мы призываем сделать то же самое и вас, потому что это наш гражданский долг. Ждем всех на избирательных участках. Сегодня и вы можете прийти и проголосовать, - отметил руководитель команды Хасан Орквасов

Кабардино-Балкария в Единый день голосования-2021 проявила активность по явке. На 10 часов утра 19 сентября здесь проголосовали 373 016 человек - это 69,18 процента от общего числа избирателей в республике.

Всего в регионе работают 355 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей - 539 108 человек. В КБР предстоит избрать депутатов Госдумы, а также парламинатриев в 122 населенных пунктах.

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