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20.09.2021 00:33
Рубрика: Спорт

ЦСКА примет "Спартак" в центральном матче восьмого тура чемпионата России

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 214(8565)
В понедельник состоится главный матч не только восьмого тура Премьер-лиги, но и, возможно, старта сезона: в столичном дерби ЦСКА примет "Спартак".
В сегодняшнем дерби сложно выделить фаворита: что ЦСКА, что "Спартак" пока не впечатляют. Фото: Михаил Синицын/РГ В сегодняшнем дерби сложно выделить фаворита: что ЦСКА, что "Спартак" пока не впечатляют. Фото: Михаил Синицын/РГ
В сегодняшнем дерби сложно выделить фаворита: что ЦСКА, что "Спартак" пока не впечатляют. Фото: Михаил Синицын/РГ

В новейшей истории эти команды провели между собой 70 встреч. Порой они проходили на фоне серьезных кризисов, в которых прибывали оба или один из клубов. Сейчас как раз такой случай: игра и результаты что армейцев, что "красно-белых" оставляют желать лучшего.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В более сложной ситуации находится "Спартак". Что там сложной, команда откровенно провалила начало сезона: она уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов, дважды без шансов уступив "Бенфике", идут в середине таблицы чемпионата, а теперь еще и проиграли дома "Легии" в дебютной встрече в Лиге Европы. Не выдерживают уже и болельщики, которые освистали всех футболистов после поражения от польского клуба.

Победа в дерби может хотя бы на какое-то время облегчить жизнь главного тренера "красно-белых" Руя Витории и его подопечных. Ну а проигрыш, наоборот, приведет к еще большим проблемам. Уже несколько недель как в кулуарах поговаривают, что руководство "Спартака" ищет замену португальцу, но пока не может найти подходящую кандидатуру. Сам Витория уходить никуда не собирается. По крайней мере, по собственной инициативе.

- Готов полностью взять ответственность за все последние неудачи на себя. Это моя работа, мои заботы. Но я никогда не сдаюсь. Могу немного "сходить с ума", однако никогда не опущу рук. Вы, журналисты, много раз спрашивали, готов ли я остаться. Так вот: хватит задавать этот вопрос. Ответ не меняется и не поменяется, - отметил на пресс-конференции после "Легии" Витория.

По словам Витории, единственный шанс вернуть расположение болельщиков - добиться удачного результата в дерби с ЦСКА.

- Мы готовили команду к графику с двумя матчами в неделю, так что жалоб никаких не будет. Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к сложнейшему поединку. Надо прийти в себя и реабилитироваться, другого пути нет, - считает португальский специалист.

Мягко говоря, не блещет и ЦСКА. В семи турах одержано лишь три победы, и то в матчах, которых соперник изначально уступал в классе: против "Уфы", "Ростова" и "Ахмата". В трех играх против прямых конкурентов "красно-синие" не набрали ни одного очка. Команда Алексея Березуцкого уступила "Динамо" и "Локомотиву" с одинаковым счетом 1:2, и не смогла забить "Зениту" (0:1).

Своим мнением о предстоящем дерби с "РГ" поделился бывший полузащитник российской сборной и "Спартака", трехкратный чемпион страны, обладатель Кубка России и СССР Игорь Ледяхов.

Кто сейчас в худшем положении - "Спартак" или ЦСКА?

Игорь Ледяхов: ЦСКА и "Спартак" находятся в одинаково плачевном состоянии. Ни те, ни другие не впечатляют. Сейчас обе команды котируются как середняки Премьер-лиги.

Игорь Ледяхов: ЦСКА и "Спартак" котируются сейчас как середняки Премьер-лиги. Но в любом случае - это дерби всея Руси. Ждем огненного матча

Нынешнее дерби отличаются чем-то от предыдущих?

Игорь Ледяхов: Да нет, в таких случаях не стоит искать интригу, она и так на поверхности. Не нужно смотреть на таблицу, у кого сколько очков, кто травмирован, а кто здоров. Это дерби вся Руси. Мы говорим о флагманах нашего чемпионата, игры между ними всегда получаются огненными.

В середине недели "Спартак" уступил "Легии" в Лиге Европы. Это поражение может сказаться на "красно-белых"?

Игорь Ледяхов: Сложно сказать. Если у ЦСКА больше проблемы игрового плана, то у "Спартака" все в комплексе: есть вопросы как по футбольной части, так и всего того, что происходит вокруг и внутри клуба.

Все чаще говорят о возможной отставке Руя Витории. Резонно задаваться таким вопросом уже в сентябре?

Игорь Ледяхов: "Спартак" такой клуб, где нужно давать результат здесь и сейчас, а не завтра или послезавтра. Поэтому всегда, когда идут неудачи, возникают вопросы к тренеру, потому что это его зона ответственности. Отсюда и такие разговоры в прессе, среди болельщиков.

Что мешает ЦСКА заиграть? Может, неопытность Алексея Березуцкого?

Игорь Ледяхов: Березуцкому нужно время, он же начинающий тренер, молодой. Но я еще скажу, что по подбору игроков ЦСКА не идет на лидирующих позициях. Так что здесь в комплексе надо рассматривать. Может, со временем мы увидим работу Березуцкого.

Между тем

Сборная России по мини-футболу выиграла третий матч подряд на чемпионате мира в Литве. Обыграв Гватемалу (4:1), команда Сергея Скоровича заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала. Ранее наши спортсмены разгромили египтян (9:0) и победили Узбекистан (4:2). Следующий соперник россиян определится чуть позднее. Напомним, что в финальной стадии первенства планеты принимают участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. В плей-офф пробиваются две лучшие команды и еще четыре лучшие сборные из занявших третьи строчки.

Где будем смотреть

20 сентября, понедельник, "Матч ТВ"

19.30. ЦСКА - "Спартак". Прямая трансляция.

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